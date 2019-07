Neues Architektur-Atelier mitten im Achten

Nachdem die Wiener Dependance für Meissl Architects mit Stammsitz in Seefeld/ Tirol zu klein wurde, musste ein neuer Standort her. Nach langer Suche ist man schließlich auf einen charmanten Altbau in der Lange Gasse 29 gestoßen – mitten im Achten. Das Gebäude stammt schätzungsweise aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Durch ein steinernes Tor betritt man den hellen, gepflasterten Innenhof.

Wohnung wurde zu Büro

Das zweistöckige Haus, es befindet sich in Privatbesitz, wurde früher als Werkstatt genutzt. 2017 wurde es von Kiskan Kaufmann Architekten revitalisiert, im Inneren ist eine moderne Wohnung entstanden. Heute steht das Haus unter Denkmalschutz. Meissl Architects haben die 110 Quadratmeter große Wohnung zu einem Büro umfunktioniert. „Das Bad wurde zum Serverraum, auf der Badewanne ist ein Podest entstanden, wo nun das Archiv untergebracht ist“, sagt Architekt Alexander Meissl.

Arbeitsräume