Neubau für Insitutsgebäude der Bodenkultur

Ein Überblick über denin, die Vermarktung von Bestandsimmobilien, und Optimierungsmöglichkeiten abseits großerInvestitionen: Das sind die Kernthemen der Konferenz „best[and]IMMO“ am 22. Mai 2014 in. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge über den Stadtentwicklungsplan 2025, über das neue Arbeiten in alten Immobilien, über den Denkmalschutz und über die Verbesserung der Energieeffizienz . Außerdem gibt es eine Diskussion über den Wiener. Namhafte Experten – u.a.Immobilien),(EHL Immobilien) und) – gehen der Frage nach, auf welche Veränderungen und Trends sich die Akteure am Wiener Markt einstellen müssen und was das für den Immobilienbestand bedeutet.Infos unter: www.confare.at