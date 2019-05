Nachbar-Streitigkeiten: Mein oder dein Grund?

So könne man sichergehen, dass man sich nicht in einen schwelenden Streit einkauft. Vor allem im ländlichen Bereich, wenn Grün- in Baugrund umgewidmet wird, ist der Verlauf zwischen zwei Liegenschaften oft nicht eindeutig ersichtlich. Grenzsteine, -pflöcke und Markierungen können verschwinden, Rutschungen und Senkungen die Trennlinien verschoben haben. Dabei kann es leicht geschehen, dass ein Nachbar einen Teil des angrenzenden Grunds versehentlich für sich beansprucht.

Ersitzen

Wird der Grundstücksstreifen in gutem Glauben, dass es sich um den eigenen handelt, mindestens 30 Jahre lang genutzt – also zum Beispiel bepflanzt und regelmäßig gemäht – dann hat der Nutzer ihn ersessen. In diesem Fall geht der Besitz auf ihn über. Der Vorteil des Grenzkatasters: Wurde die Liegenschaft hier eingetragen, ist eine Ersitzung nicht mehr möglich, die Grenze kann auch nicht mehr revidiert werden.

Neuvermessung