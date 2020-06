Muss ich ein Kaufanbot annehmen?

Grundsätzlich kommt es für die Frage, wer für die Instandhaltung des Wohnungseigentumsobjekts oder der Terrasse im Speziellen zuständig ist, primär auf die vertragliche Regelung im Wohnungseigentumsvertrag an. Wenn hierzu nichts geregelt ist, kommen die Regelungen des Wohnungseigentumsgesetzes zur Anwendung. Demnach hat die Eigentümergemeinschaft – also alle Eigentümer gemeinsam nach den Anteilen ihrer Nutzwerte – für die Behebung von ernsten Schäden an allgemeinen Teilen, aber auch betreffend die einzelnen Objekte aufzukommen, wenn ein Substanzschaden vorliegt. Diese Verpflichtung bezieht sich nicht nur auf das Innere der Objekte, sondern auch die Terrassen, Außenfenster und Türen. Die Instandsetzung undicht gewordener Terrassenisolierungen im Wohnbereich eines Eigentümers, die zur Abwehr von Feuchtigkeitsschäden in der darunter liegenden Wohnung dient, ist ein sogenannter ernster Schaden des Hauses und ist zulasten der Eigentümergemeinschaft durchzuführen. Dass die Umsetzung von solchen Erhaltungsarbeiten nicht auf Kosten der Gemeinschaft zu erfolgen hat, sondern auf Kosten des jeweils betroffenen Eigentümers, kann nur durch Vereinbarung aller Eigentümer festgelegt werden. Ist eine solche vertragliche Regelung nicht vorhanden, obliegt die Instandsetzung von schadhaften Terrassen und deren Isolierung der Gemeinschaft, also allen Wohnungseigentümern anteilig.

