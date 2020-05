Muss ich an den Liftkosten mitzahlen?

Ich besitze eine Wohnung. Seit 20 Jahren beteilige ich mich an den Kosten für den Lift, obwohl ich den Aufzug nicht benütze. Der Aufzug hält nicht in meinem Stockwerk und daher habe ich nichts davon. Kann ich die Hausverwaltung ersuchen, mich von der Beteiligung an den Kosten für den Aufzug zu befreien?

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (OGH) erlaubt in der Regel keine gänzliche Befreiung von den Liftkosten. Allerdings ist durchaus – je nach Sachverhalt – eine Reduktion der Liftkosten möglich. Dazu ist es notwendig, dass Sie bei Gericht einen Antrag auf Neufeststellung der Verteilungskosten stellen. An dem Verfahren müssen alle Eigentümer teilnehmen, da der Verteilungsschlüssel neu festgesetzt wird. Wenn es eine einstimmige Lösung gibt, dann ist es nicht notwendig, den Gerichtsweg zu beschreiten.



Fällt unsere Mietwohnung wirklich unter die Ausstattungskategorie A? In den beiden Zimmern stehen Zimmerölofen (mit Tank) und im Bad ist an der Wand ein Heizstrahler montiert. WC, Gang und Küche besitzen keine Heizmöglichkeit. Benötigt Kategorie A nicht eine Zentralheizung ?