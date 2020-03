Müssen Haussprecher einstimmig gewählt werden?

Ich habe eine Eigentumswohnung. Seit einigen Jahren gibt es im Haus eine Haussprecherin, die sich in alles einmischt. Laut Hausverwaltung wurde sie nie gewählt. Ich will nicht, dass sie diese Position ausübt. Was kann ich tun?

Sogenannte Haussprecher oder Hausvertrauensleute können nur im Wege der Errichtung einer schriftlichen Gemeinschaftsordnung durch alle Wohnungseigentümer ernannt werden. Das Gesetz sieht allerdings ausdrücklich vor, dass Haussprecher nicht mit Vertretungsbefugnis ausgestattet werden können. Offenbar dürfte auch der Hausverwaltung bekannt sein, dass sich diese Dame zwar als Haussprecherin geriert, jedoch nicht formal in diese Funktion bestellt wurde. Es ist daher in ihrem Fall nicht zu befürchten, dass die Hausverwaltung von der selbst ernannten Haussprecherin Direktiven entgegennimmt.