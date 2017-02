Moderner Wohnpark „River Quartus“

Im 23. Wiener Gemeindebezirk entsteht am Liesingbach eine neue Anlage der BUWOG: Der Rohbau ist fertiggestellt, ab Herbst sollen 100 geförderte Miet- und 30 freifinanzierte Eigentumswohnungen übergeben werden. Alle Einheiten sind mit Balkon, Loggia oder Eigengarten ausgestattet. Das Haus wird zudem über 95 Stellplätze, einen Gemeinschaftsraum, Spielplätze und einen Kindergarten verfügen. Als Highlight erwartet die Bewohner ein Pool am Dach der Anlage. www.buwog.com

Analoge Arbeitswelt im digitalen Zeitalter

Foto: Moocon Welche Wege kann man bei der Schaffung attraktiver, inspirierender und identitätsstiftender Arbeitswelten im Zeitalter der Digitalisierung beschreiten? Diese Frage stand im Zentrum des 7. Bauherrenkongresses in St. Pölten. Wie Umgebung und Räume heute gedacht werden müssen, machten Impulsvorträge am Podium deutlich – u.a. von Zukunftsforscher Harry Gatterer, Erste Campus-Architektin Marta Schreieck oder Chris Müller, Direktor der Tabakfabrik Linz. Auch für Praxisbeispiele war gesorgt: 14 Unternehmen präsentierten in angenehmer World-Cafe-Atmosphäre ihre neuen Arbeitswelten. Gastgeber waren die Geschäftsführer Karl Friedl (M.O.O.CON) und Wolfgang Kradischnig (Delta). www.derbauherrenkongress.at

Immobranche tanzt für den guten Zweck

Eines der glanzvollsten Charity-Events des Jahres – der Ball der Immobilienwirtschaft– findet am 24. Februar 2017 in den Prunksälen der Wiener Hofburg statt. Wie bereits zur Tradition geworden geht der Erlös des Kartenverkaufs auch heuer wieder an ein karitatives Projekt mit Immobilienbezug: In einem öffentlichen Voting wurde „Ein zweites Kinderhilfe-Haus in Wien“ der Ronald McDonald Kinderhilfe zum Siegerprojekt gekürt. www.immobilienball.at

10 Jahre FAKRO in Österreich

Foto: Stephan Huger Mit energieeffizienten Lösungen und außergewöhnlichen Formaten für Dachflächenfenster hat sich der polnische Hersteller einen starken Namen gemacht. Österreich-Geschäftsführer Carsten Nentwig will das Umsatzwachstum 2017 fortführen und das Vertriebsnetz weiter ausbauen. www.fakro.at

Neue Führung bei Telenot

Foto: Telenot/ Neumayr Martin Unfried (32) ist der neue Leiter der Österreich-Niederlassung des deutschen Alarmanlagenherstellers Telenot mit Sitz in Vorchdorf (OÖ). Der Elektrotechniker ist seit 2012 im Unternehmen und hat große Erfahrung in den Bereichen Sicherheitstechnik und Vertrieb. www.telenot.at

BAUHAUS-Fachzentrum für Innsbruck

An der Cytastraße bei Völs entsteht ein neuer Handwerker-Markt mit 15 Fachabteilungen auf einer Verkaufsfläche von über10.000 Quadratmetern. Die neue Filiale wird Produkte aus den Bereichen Werkstatt und Haus führen, im großzügig angelegten „Stadtgarten“ findet man alles für die Freiluftzone. www.bauhaus.at

CLT-Holz in Finnland

Foto: Stora Enso Stora Enso, Anbieter holzbasierter Lösungen für Bau- und Wohnzwecke, setzt bei den Nordischen Schiweltmeisterschaften (von 22. 2. bis 5.3.) ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit beim Bauen: Der Unterstand „Laavu“ wurde mit CLT–Massivholzplatten (Cross Laminated Timber) aus Ybbs an der Donau gefertigt. www.storaenso.com