Moderne Schublade in Traditionsbau

Alt und Neu

Das Ergebnis ist ein Zusammenspiel aus Alt und Neu, das nur mit viel Feingefühl und Erfahrung so passend gepaart werden kann. Die „ Schublade“ bietet 56 zusätzlichen Besuchern Platz und ist sogar komplett reversibel. Die Materialien Stahl und Glas sind außerdem ehrlich – wie Wehdorn sie nennt. Das ist jedoch nicht die einzige Neuheit: Auf der gegenüberliegenden Seite finden auf der „nur“ 1,6 Tonnen schweren Musikergalerie auch 22 Sängerknaben sowie ein Klavier oder bei Bedarf zwölf weitere Besucher Platz. In nur 14 Tagen waren die Logen nach einer einjährigen Planung betriebsfertig, bei der neben Baumeister, Architekten und Auftraggeber auch das Denkmalamt Mitspracherecht hatte. „Die Zuständigen haben zuerst natürlich Bedenken, doch irgendwann kann man sie mit an Bord ziehen und dann planen sie auf einmal fast mit und geben Hinweise“, freut sich der Architekt.

Der Kostenpunkt: „Für alles haben wir 320.000 Euro investiert – das haben wir in rund einem Jahr wieder drinnen“, sagt der Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule Erwin Klissenbauer zuversichtlich. Alles läuft nach Plan. Klissenbauer zufolge war es eine große Herausforderung, in diesem historisch so besonderen Gebäude, die Anforderungen der heutigen Zeit mit Umsicht und Verantwortung umzusetzen. Doch: „Wenn man das Richtige macht, dann ist auch das furchtbar einfach“, weiß Manfred Wehdorn.