Marktnews: Überragende Wohnbauten ausgezeichnet

Auch ein Anerkennungspreis wurde vergeben – an ein Projekt in Wien-Donaustadt. Der Wohnbau in der Polgarstraße 30A wurde durch den Bauträger „Siedlungsunion“, königlarch Architekten und rajek barosch Landschaftsarchitektur umgesetzt. Neben dem hohen Standard der Gebäude bei Architektur und Energieeffizienz punktete das Projekt auch durch das stadtteilbezogene Gemeinwesen- und Jugendzentrum.