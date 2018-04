Marktanalyse: Wie leistbar ist Wohnen?

Nach wie vor sind Wohnimmobilien in Wien überbewertet, derzeit um 19,7 Prozent, so das Ergebnis der Fundamentalpreisindikators der OeNB. Österreichweit liegt die Überbewertung bei 8,5 Prozent. Der Anstieg der Überbewertung hat sich 2017 allerdings nicht weiter fortgesetzt. 2017 wurde auch wieder mehr gebaut. Sowohl Wohnbauinvestitionen als auch Bauproduktion und geleistete Arbeitsstunden im Hochbau sind gestiegen, geht aus der aktuellen Immobilienmarktanalyse der OeNB hervor. Die Baubewilligungen zeigen, dass auch in den nächsten Jahren wieder mehr neue Wohnungen auf den Markt kommen – das könnte den Preisanstieg bremsen. Wie leistbar Wohnen in Österreich ist, orientiert sich an der Kaufkraft der privaten Haushalte, diese hängt von der Entwicklung des verfügbaren Haushaltseinkommens ab. Bei größeren Anschaffungen wie dem Kauf einer Eigentumswohnung oder eines Einfamilienhauses spielt jedoch auch das Zinsniveau eine zentrale Rolle, da es das maximale Kreditvolumen bestimmt, das mit dem jeweiligen Haushaltseinkommen leistbar ist.