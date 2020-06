Lomomanie: Shops entstehen in Wien

Nach welchen Kriterien wird der Lomo-Shop gestaltet?

Die Architektur soll sich im Hintergrund halten. Wichtig ist Flexibilität, um die vielen Produkte optimal zu präsentieren. Zentrales Element und die größte Attraktion ist die Foto-Wand, die es in jedem Shop gibt. Sie entsteht im Zuge eines sogenannten "Rumble", bei dem unsere Kunden ihre Bilder zu einem bestimmten Thema einreichen. Sie zielt weniger auf das Produkt ab, sondern vermittelt den Spaß, die Freude und das Künstlerische dahinter. Interessierte sehen, was sie mit unserem Produkt machen können, dass sie an einer Community teilhaben und die Wand mitgestalten können. Ein weiterer Aspekt, der sich in vielen Shops findet, ist das Regal aus Metallrohren. Daran werden Holzboxen und gelochte Metallpaneele montiert. Das System ermöglicht es, die Einrichtung an die jeweilige Location anzupassen. Vom innenarchitektonischen Standpunkt her ist uns wichtig, dass das Geschäft überschaubar bleibt – für die Kunden und die Angestellten.



Die Grundausstattung ist also immer die gleiche. Unterscheiden sich die einzelnen Shops trotzdem?

Baugesetze in den einzelnen Ländern sehen unterschiedliche Auflagen vor. So muss das Logo an jeden Shop hinsichtlich Größe, Schrift und Beleuchtung angepasst werden. In anderen Fällen dürfen etwa die Mauern nicht angebohrt werden, dann muss im Inneren eine zweite Wand aufgestellt werden. Generell versuchen wir, regionale Produkte einzusetzen. Bei der Filiale in Sao Paulo etwa haben wir brasilianischen Bambus auf dem Fußboden verlegt. Zudem ist jeder Shop mit Sitzmöbeln ausgestattet, die aus Secondhand-Läden oder von Möbelsammlern stammen und gemeinsam mit den Shopbetreibern vor Ort ausgewählt werden.



Viele Unternehmen lagern die Architekturabteilung aus. Warum leistet sich Lomography ein eigenes Architekturbüro?

Es hat sich bewährt bei der Gestaltung, der Entwicklung und der Produktion zusammenzuarbeiten. Die Kooperation mit den verschiedenen Abteilungen ist sehr inspirierend und außerdem ist es von logistischem Vorteil, wenn alle Teams in einem Haus untergebracht sind. Deshalb setzen wir auf ein achtköpfiges Team aus Architekten und Designern sowie auf eine Werkstatt, in der Prototypen und Produkte, wie etwa das Regalsystem, hergestellt werden.