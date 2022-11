Leben im Baumhaus: Kreative Ideen zum Wohnen auf wenig Platz

Nach Jahren in Wien hat die Blumenspezialistin in ihrem Geburtsort ihren persönlichen Wohntraum verwirklicht. „Nach dem Studium in Salzburg und zehn Jahren in Wien war es Zeit fĂŒr einen Wandel. Wenn du damit aufgewachsen bist, manchmal den Tag einfach barfuß durch die Wiese laufend zu beginnen, dann willst du irgendwann back to the roots. Also haben wir sofort zugeschlagen und das Haus komplett renoviert.“