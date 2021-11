Kühlschrank Hacks: Richtig kühlen und dabei sparen

Temperaturzonen richtig nutzen: Da kalte Luft nach unten sinkt, ist es im unteren Fach auch besonders kalt. Ideal also für besonders leicht verderbliche Lebensmittel, wie Fleisch und Fisch. Auch ganz hinten, an der Rückwand ist es meist besonders kalt. Marmeladen und Käse gehören dagegen besser nach oben. Auch wenn sich das Gemüse unten befindet, ist es aufgrund seiner geschützten Lage in der Schublade angenehm temperiert. Die Kühlschranktür ist die wärmste Zone und darum ideal für Butter, Eier, Tuben und Säfte. Tomaten oder Südfrüchte haben im Kühlschrank nichts verloren.

Den Überblick bewahren zählt im vollem Kühlschrank zu einer der Herausforderungen. Transparente Boxen für Käse oder Wurst halten nicht nur Gerüche fern, sondern erleichtert auch die Suche. Für Gläser und Konserven empfiehlt sich ein Drehteller: So bleiben auch die hinteren Gefäße immer gut erreichbar und verderben nicht.

Deshalb: Ordnung halten! Muss man im Kühlschrank erst nach bestimmten Dingen suchen, bleibt die Türe lange offen. So gelangt warme Luft hinein, die dann wieder gekühlt werden muss. Ein Stromfresser.