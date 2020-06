Küche, Bad oder Möbel: Wofür darf man Ablöse verlangen?

Viele Wohnungssuchende kennen die Situation. Neben den reinen Mietkosten ist man häufig auch mit der Forderung nach einer Ablöse konfrontiert. Der Vormieter hat zum Beispiel eine Küche in die Wohnung eingebaut und möchte, dass der Nachmieter dafür einen gewissen Betrag zahlt. Oder der Vermieter hat dem Vormieter wesentliche Verbesserungen beim Auszug abgegolten und verlangt, dass der neue Mieter diese Kosten trägt. Doch nicht jede Einmalzahlung ist auch rechtlich zulässig. Wofür etwas verlangt werden darf und in welcher Höhe, ist zumindest für Wohnungen, die dem Mietrechtsgesetz (MRG) unterliegen, mehr oder weniger klar geregelt.

Ein typischer Fall für eine illegale Zahlung ist, wenn der Vermieter dem Mieter den Zuschlag für eine Wohnung gibt und dafür eine Geldleistung verlangt. Dieser Vorgang ist in Wohnungen, die dem Mietrechtsgesetz unterliegen, verboten. „Ich würde nicht ausschließen, dass es solche Fälle noch immer gibt“, sagt Sigrid Räth, die Rechtsanwältin und Wohnrechtsexpertin der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Es gibt aber auch legale Ablösen . Häufig sind jene Fälle, in denen Mieter Wohnungsinventar ( Möbel, Küche , Fernseher) an Nachmieter verkaufen. „Vor allem im Bereich der gemeinnützigen Bauten blüht diese Form der Einmalzahlung“, sagt Räth . Denn Mieter von Genossenschaftswohnungen müssen ihre Wohnungen genauso zurückstellen, wie sie diese übernommen haben. Vormieter können mit Nachmieter Einmalzahlungen für Möbel vereinbaren.