Klimaanlage: Abkühlung für heiße Tage

Veränderung des Mietgegenstandes

Die Montage einer Klimaanlage bedeutet eine wesentliche Veränderung des Mietgegenstandes. Im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) müssen Mieter daher den Vermieter – am besten per eingeschriebenen Brief – schriftlich über ihr Vorhaben informieren. Inhalt: Pläne, Montage-Firma und Kostenvoranschläge. „Es muss auch festgelegt werden, dass ich als Mieter die Kosten übernehme“, sagt Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien. Der Vermieter habe nach Erhalt des Schreibens zwei Monate Zeit, um zu reagieren. „Wenn er die Anfrage in diesem Zeitraum nicht ablehnt, gilt die Zustimmung als erteilt“, so die Expertin.

Einverständnis der Miteigentümer

Wohnungseigentümer hingegen benötigen neben dem Einverständnis aller Miteigentümer eine Baubewilligung. Das Anbringen des Außengeräts wird je nach Bundesland unterschiedlich gehandhabt. In Wien beispielsweise überprüft die Abteilung für Architektur und Stadtgestaltung, ob das Außengerät in das Stadtbild eingreift. Die Montage ist dann zulässig, wenn das Gerät aus dem öffentlichen Raum nicht eingesehen werden kann. Sollten einzelne Miteigentümer dem Einbau nicht zustimmen, kann ein gerichtliches Außerstreitverfahren festlegen, welche Interessen der betroffenen Parteien schutzwürdiger sind und überwiegen.