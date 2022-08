Kann man auf schriftliche Betriebskostenabrechnung bestehen?

Allgemeinfl├Ąche

Wir wohnen in einer Reihenhausanlage. Es ist Wohnungseigentum begr├╝ndet. Ein Nachbar m├Âchte nun den Gr├╝nstreifen, der sich zwischen einem Gehweg und den Carports befindet, betonieren. Ich bin dagegen. Darf er den Gr├╝nstreifen einfach zubetonieren?

Zun├Ąchst muss gekl├Ąrt werden, ob es sich um einen allgemeinen Teil der Liegenschaft handelt oder ob die einzelnen Fl├Ąchen vor den Carports den einzelnen Wohnungseigentumsobjekten als Zubeh├Âr zugeordnet sind. Ob eine Fl├Ąche Zubeh├Âr oder allgemeiner Teil ist, entscheidet sich bei der erstmaligen Begr├╝ndung von Wohnungseigentum und wird vom Wohnungseigentumsorganisator festgelegt. Soll ein allgemeiner Teil ver├Ąndert werden, so muss die Eigent├╝mergemeinschaft den ├änderungen zustimmen und diese muss einem wichtigen Interesse des Wohnungseigent├╝mers dienen. Wenn es sich um keinen allgemeinen Teil handelt, so kann der Wohnungseigent├╝mer den Teil vor seinem Carport so gestalten, wie er m├Âchte. Die ├╝brigen Teile aber nicht.

Reinigung

Ich bin Eigent├╝merin einer Wohnung. Die Reinigung wird nicht ordnungsgem├Ą├č durchgef├╝hrt. Im Reinigungsvertrag sind keine genauen Angaben enthalten. Ich h├Ątte gerne, dass der Vertrag konkreter gestaltet wird. Kann ich das durchsetzen?

Der Abschluss des Reinigungsvertrags geh├Ârt zur ordentlichen Verwaltung der Liegenschaft. Die Hausverwaltung kann daher die entsprechenden Vertr├Ąge ohne R├╝cksprache mit den Wohnungseigent├╝mern abschlie├čen. Es besteht auch kein Anspruch auf spezielle Inhalte. Konkrete Angaben sind un├╝blich, vielmehr sind Formulierungen wie: ÔÇ×Reinigung aller Fenster in allgemeinen TeilenÔÇť ├╝blich. Sollte die Reinigung aber nicht oder mangelhaft durchgef├╝hrt werden, so k├Ânnen die daf├╝r verrechneten Kosten bestritten werden. Dazu ist ein Antrag im Au├čerstreitverfahren notwendig. Betriebskosten├╝berpr├╝fungen sind bis zu drei Jahre r├╝ckwirkend m├Âglich.

Betriebskosten

Ich bin Wohnungseigent├╝merin. Seit heuer weigert sich die Hausverwaltung, die Betriebskostenabrechnungen postalisch zu ├╝bermitteln. Kann ich darauf bestehen?

Gem├Ą├č ┬ž 34 Abs 1 WEG muss die Hausverwaltung die Betriebskostenabrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Abrechnungsperiode jedem Wohnungseigent├╝mer auf die in ┬ž 24 Abs 5 bestimmte Weise ├╝bersenden. Vorgesehen ist ein Anschlag an einer f├╝r alle Wohnungseigent├╝mer deutlich sichtbaren Stelle des Hauses, als auch die schriftliche ├ťbersendung an die einzelnen Wohnungseigent├╝mer. Elektronische ├ťbermittlung ist nicht un├╝blich, die Hausverwaltung kann die Eigent├╝mer aber nicht dazu zwingen, darauf umzusteigen. Wenn man in weiterer Folge die ├ťbermittlung von Belegen w├╝nscht, k├Ânnen hierf├╝r Kopierkosten von der Hausverwaltung in Rechnung gestellt werden.