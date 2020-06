Kann ich den Einbau einer Klimaanlage verhindern?

Ich bin Wohnungsbesitzer in einem Haus, wo es auch Büros und Arztpraxen gibt. Der Mieter einer Praxis baut eine Klimaanlage ein und hat ohne Zustimmung der anderen Eigentümer die Fassaden durchbohrt, um Öffnungen für Leitungen herzustellen. Das Gerät soll in der Nähe zu meiner Terrasse montiert werden. Der Eigentümer will für seinen Mieter nachträglich die Zustimmung der anderen Eigentümer einholen. Kann ich gerichtlich zur Zustimmung gezwungen werden?

Simone Maier-Hülle: Da bei der Installation einer Klimaanlage allgemeine Teile des Hauses in Anspruch genommen werden, muss die Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer eingeholt werden. Es besteht die gesetzliche Möglichkeit, die fehlende Zustimmung durch das Gericht ersetzen zu lassen. Laut WEG muss die beabsichtigte Änderung entweder verkehrsüblich sein oder einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers dienen. Der Oberste Gerichtshof hat das wichtige Interesse am Einbau eines Klimageräts dann bejaht, wenn die Raumtemperatur im Sommer über 30 Grad erreicht. Da es sich um eine Arztpraxis handelt, könnten Verkehrsüblichkeit und das wichtige Interesse gut argumentierbar sein.