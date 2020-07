Ist eine Ablöseforderung ohne Rechnung zulässig?

Zwei Eigentümer möchten (auf Eigenkosten) in den ihnen gehörenden Dachboden vier Dachgauben einsetzen lassen. Das Dach selbst ist lt. WEG Eigentum aller Eigentümer. Ist ein Mehrheitsbeschluss oder der Beschluss aller Miteigentümer erforderlich?

Nicole Neugebauer-Herl: Das Dach ist allgemeiner Teil des Hauses. Ein Eingriff in die Dachhaut, so auch das Einsetzen von Dachgauben, bedarf grundsätzlich der Zustimmung aller Wohnungseigentümer, ein Mehrheitsbeschluss reicht nicht. Wenn alle anderen Eigentümer dieser baulichen Änderung zustimmen, ist eine vertragliche Regelung in einem Nachtrag zum Wohnungseigentumsvertrag zu empfehlen. Darin sollen nicht nur die Übernahme der Herstellungskosten, sondern auch die weitere Erhaltungspflicht dieser Wohnungseigentümer für die Dachgauben sowie deren Haftung für allfällige auf dieses Bauvorhaben zurückzuführenden Schäden festgehalten werden.