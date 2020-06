In Wien boomen die Luxushotels

2013 folgen das Hotel Kempinski im Palais Hansen am Schottenring sowie das Park Hyatt in der ehemaligen Länderbank-Zentrale Am Hof. Geplant ist zusätzlich ein exklusives Boutique-Hotel mit dem Namen "The Guest House" in der Führichgasse 10.

Im Palais Hansen gehen die Arbeiten derzeit gut voran, trotzdem wurde der Eröffnungstermin von Herbst 2012 auf Anfang 2013 verlegt. Das Haus soll neben einem großen Ballsaal und Konferenzräumen 300 Zimmer beherbergen. Die Umbaukosten wurden mit 65 Millionen Euro beziffert.

Ein Brand in der ehemalige Länderbankzentrale warf die Arbeiten am Park Hyatt ein wenig zurück, doch Investor René Benko will weiterhin 2013 eröffnen. Dort sollen dann 286 exklusive Betten auf die Gäste warten. In die Umgestaltung des gesamten Areals mit Luxus-Shops werden knapp 500 Millionen Euro avisiert.

2014 folgt ein weiterer großer Name: Die Kette Four Seasons wird in der Riemergasse 7 im ehemaligen Handelsgericht Quartier beziehen. 160 exklusive Hotelzimmer mit 320 Betten sollen hier entstehen, die Arbeiten sollen demnächst beginnen.

Offen ist das Hotelprojekt im Palais Schwarzenberg. Geplant waren einst 64 exklusive Hotelzimmer mit 139 Betten. Doch Investor Scheich Al Jaber dürfte sich zurückgezogen haben.