Immobilienpreisspiegel zeigt: Käufer weichen teuren Lagen aus

Rekord-Umsatz bei Zinshäusern

Der Transaktionsmarkt mit Wiener Gründerzeit-Zinshäusern erreichte laut Zinshaus-Spezialist Otto voriges Jahr zum dritten Mal in Folge ein Rekord-Umsatzvolumen. 2017 wechselten in Wien Zinshäuser im Wert von deutlich über einer Milliarde Euro den Besitzer. „Besonders viele Transaktionen hat es im 3. und 4. Bezirk gegeben, auf die allein 15 Prozent der Wien-Umsätze entfallen sind“, betont Eugen Otto, Geschäftsführer von Otto Immobilien. Die Kaufpreise sind in ganz Wien gestiegen, besonders stark in den Bezirken Josefstadt und Alsergrund. Zwei Drittel der Käufe und die Hälfte der Verkäufer seien Unternehmen.

Ob künftig weiterhin so stark in Zinshäuser investiert werde, wird auch von den in Zukunft wieder steigenden Zinssätzen abhängen – und von den gesetzlichen Änderungen im Wohnrecht, so Otto. „Daher erwarten wir eine etwas gedämpftere Entwicklung in den nächsten Jahren“, betont der Experte.

Seit der letzten umfassenden Zählung 2008 sind von den damals 15.529 Gründerzeit-Zinshäusern (von insgesamt 168.000 Gebäuden in Wien) rund 1100 bzw. mehr als sieben Prozent durch Abriss oder Umwandlung in Eigentumswohnungen aus der Statistik verschwunden. Diese Entwicklung werde weitergehen, aber sich verlangsamen. Schützenswertes solle man bewahren, aber nicht jedes Gebäude aus den Jahren 1848 bis 1918 sei für eine nachhaltige Sanierung geeignet, ist Eugen Otto überzeugt.