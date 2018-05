Immobilienmärkte: Ende des Booms?

„Die Party ist vorbei“, sagte der bekannte deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn. Seine Einschätzung war, dass die USA nach dem Zusammenbruch des Subprime-Häusermarktes die gesamte Weltwirtschaft nach unten ziehen werde. Ein paar Wochen später musste die Investmentbank Bear Stearns wegen Liquiditätsproblemen durch faule Kredite aufgefangen werden.

Das war im Frühjahr 2008. Exakt zehn Jahre später fließt so viel Kapital wie nie zu vor in die Immobilienmärkte. Wieder. In Europa wurden im vergangenen Jahr rund 291 Milliarden Euro in den Gewerbemarkt, also in Büros, Geschäfte, Wohnportfolios, Hotels und Spezialobjekte wie Lagerflächen investiert, zeigen aktuelle Zahlen des internationalen Immobilienunternehmens CBRE. Allein in Österreich waren es fast fünf Milliarden Euro. Gleichzeitig haben die Preise enorm angezogen und die Renditen für die Investoren auf rund vier Prozent gedrückt. Stellt sich die Frage: Wie stabil ist diese Entwicklung? Könnte auch diesmal die Party bald vorüber sein?