Immobilienball: welches Sozialprojekt soll unterstützt werden?

Der Kartenverkauf für den Immobilienball in der Hofburg läuft. Der Erlös kommt einem Charity-Projekt zugute – welchem konkret, dafür kann online gevotet werden. Zur Auswahl stehen: - Wohngruppe für 12 beeinträchtigte Marchfelder Bürger in Orth an der Donau. - One World Foundation: Um- und Ausbau einer Schule in Sri Lanka. - Errichtung eines Schülerheims in Bangladesch, Sonne International. - St. Elisabeth Stiftung der Erzdiözese Wien: Wohnungen für Schwangeren sowie Müttern in Not. - Wiener Tafel : Umbau und Sanierung eines (Kühl-)Lagers für Lebensmittel. www.immobilienball.at