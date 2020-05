Immobilien-Steuern: Preisblase droht zu platzen

Vorerst erwarten die Remax-Makler aber dank der Anleger noch einen weiteren Höhenflug der Immobilien-Preise: Eigentumswohnungen in zentraler Lage, Baugrundstücke und neuerdings auch land- und forstwirtschaftliche Flächen werden noch teurer. "Bei zentralen Eigentumswohnungen erwarten wir ein Plus von 8,7 Prozent", meint Remax-Chef Nenning. Preise von 3000 bis 4000 Euro pro Quadratmeter seien in den Wiener Bezirken innerhalb des Gürtels bereits üblich. Nenning ortet auch "eine Menge an Kaufinteressenten, die keine Finanzierung zustandebringen." Und: Auch mieten wird 2012 um 5,7 Prozent teurer.



Am Land dagegen schaut’s anders aus. Wohnungen und Wochenendhäuser, die schon länger an Wert verlieren, werden erneut billiger.