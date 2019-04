Immobilien: Im Westen viel Neues

Das Unternehmen vermittelt zum Beispiel die Wohnungen des Projekts Glanbogen in der Salzburger General-Keyes Straße an die künftigen Mieter. Im Rahmen des Projekts wurde der Gebäudekomplex mit 120 ehemaligen Offizierswohnungen aus den 1950er Jahren modernisiert und in Form von Dachausbauten nachverdichtet. „Der Wohnbau wird generell in den nächsten Jahren im Speckgürtel von Salzburg interessant“, ist Christoph Oßberger überzeugt. Viele Bauträger planen Entwicklungen, die oft schon vor Baubeginn verkauft werden.