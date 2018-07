Immo Kurier präsentiert: TV-Format für die Branche

Die Raiffeisen Immobilienverwaltung (RIV) stellt zum Beispiel ihre zwölf exklusiven Seevillen der dritten und letzten Ausbaustufe der Inselwelt Jois am Neusiedler See vor (siehe Fotos). Martina Jankowitsch, Prokuristin der Raiffeisen Immobilien Verwaltung, präsentiert in der TV-Sendung eines der Häuser und beantwortet Fragen zu Wohnfläche, Architektur und allen Details. Doch die Seevillen sind nicht das einzige Projekt, das bisher vorgestellt wurde. Die Blaue Lagune war mit Fertighaus-Modellen vertreten, Otto Immobilien stellte Vorsorgewohnungen vor und die Haring Group Neubauwohnungsprojekte.