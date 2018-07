Immo Inside präsentiert die News aus der Immobilienbranche

Kaufpreise sind um 5,3 Prozent gestiegen

Die Kaufpreise für Wohnraum sind in Österreich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent gestiegen. Österreich liegt über dem Durchschnitt der Eurozone, wo die Hauspreise um 4,5 Prozent zugelegt haben. Den höchsten jährlichen Anstieg gab es in Lettland und Slowenien (+13 Prozent), Irland (+12 Prozent) und Portugal (+12 Prozent). Nur in Schweden und Italien (je -0,4 Prozent) sowie in Finnland (-0,1 Prozent) gingen die Preise zurück.www.europa.eu

Baubranche verliert an Fahrt

Nach dem Aufschwung wird die Baubranche Europas in den nächsten zwei Jahren leicht abschwächen, so die Prognose von Forschungsinstituten aus 19 Ländern. Österreich wird sich über dem EU-Schnitt von 21,5 Prozent Wachstum (von 2016 bis 2020) entwickeln. Erwartet wird in diesem Zeitraum ein Anstieg von 24,6 Prozent in Österreich.