Immo Inside: Neues aus der Immobilienbranche

Bundesforste vergeben Baurechtsflächen

Naturnähe und grüne Lagen sind hoch im Kurs. Baurechtsflächen der Bundesforste sind daher gefragt: Die Liegenschaften sind im Regelfall bereits aufgeschlossen, als Bauland gewidmet und befinden sich oft in landschaftlich reizvollen Gegenden und ruhigen Lagen. „Baurechte und Baupacht sind eine günstige Alternative zum Grundstückskauf“, sagt Georg Schöppl, Vorstand für Finanzen und Immobilien der Österreichischen Bundesforste, „insbesondere in teuren Lagen, wo sich die Preise in den letzten Jahren stark nach oben entwickelt haben.“ Aktuell liegen die Schwerpunkte in Salzburg und der Steiermark, Tirol und Niederösterreich: In Bad Mitterndorf im Salzkanmmergut werden aktuell gleich neun Bauparzellen für eine Bebauung mit Einfamilien- oder Doppelhäusern geschaffen. Ein weiteres Wohnprojekt entsteht in Bad Goisern, bei dem auf einer Fläche von mehr als drei Hektar 23 kleinere leistbare Wohneinheiten mit Carport und Abstellplätzen errichtet werden. In der Wachaugemeinde Mitterarnsdorf wartet ein besonders idyllisches Fleckchen auf künftige Häuslbauer. Umgeben von Weingärten wurden Baurechtsflächen für Einfamilienhäuser mit Blick auf die Donau adaptiert.

