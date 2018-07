Immo Inside: News aus der Immobilienbranche

100 Jahre Republik Österreich im Ringturm

Mit der aktuellen Ausstellung „Fundamente der Demokratie“ feiert die „Architektur im Ringturm“ des Wiener Städtischen Versicherungsvereins 20-jähriges Jubiläum. Die von Otto Kapfinger und Adolph Stiller kuratierte Schau ist eine Hommage an Wiener Bauten, die mit den Reformen zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbunden waren. Im Fokus steht der Wandel der Gesellschaft von der historisch überholten Form hin zur modernen Republik. Die Schau startet mit dem Bau des Arbeiterheims in Favoriten 1902, keine zehn Jahre später wurde die Urania als Herzstück der vom Bürgertum getragenen Volksbildung errichtet. Etwa zeitgleich entsteht an der rechten Wienzeile das Druck- und Verlagshaus „Vorwärts“, in Ottakring gießt Josef Plecnik mit der Heilig-Geist-Kirche und dem egalitären Raum einen neuen Kirchentypus in Beton. In der Herrengasse wird die erste Mädchenschule von Eugenie Schwarzwald eröffnet, mit dem „Schwimm-, Sonnen- und Luftbad“ und 1928 das größte Schwimmbecken Europas errichtet, das heute als Kongressbad bekannt ist. Zu sehen bis 14. September 2018, wochentags von 9–18 Uhr bei freiem Eintritt. www.vig.com