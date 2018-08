Immo Inside mit den News aus der Immobilienbranche

Digitalisierung der Baubranche

Weil die Baubranche Schlusslicht in der Digitalisierung ist, haben sich Unternehmen, Startups und Experten auf Initiative der IG Lebenszyklus Bau zum Digital Building Solutions ( DBS)-Club zusammengeschlossen. Gemeinsam wird an digitalen Prototypen gearbeitet und diese werden am 3. Oktober beim DBS Future Demo Day in der Seestadt Aspern getestet. www.dbs-club.at