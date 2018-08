Immo Inside mit den News aus der Immobilienbranche

Neue Wohnungen in St. Pölten

In St. Pölten wurde die Wohnanlage max.living vom Projektentwickler CORAG fertiggestellt und an die Bewohner übergeben. Investoren der Wohnanlage sind Semper Constantia, Immo Invest und VBV-Vorsorgekasse. Die 49 Mietwohnungen sind Teil des Quartier Zentral am ehemaligen Jägerbau-Areal. Sie sind mit Loggien, Terrassen, Balkonen oder Eigengärten ausgestattet. www.corag.com