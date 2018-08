Immo Inside mit den News aus der Immobilienbranche

Neue Mieter in Klagenfurts Finanzämtern

Nach der Eröffnung des Finanzzentrums in Klagenfurt 2017 standen drei Büroflächen der ARE leer. In den ersten Standort, den Salzburger Hof, zog bereits das Arbeitsinspektorat. Der zweite Standort in der Kempfstraße 2-4 wird derzeit für 5,5 Millionen Euro saniert und im Frühjahr 2019 fertiggestellt. Das Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum und das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen haben sich bereits eingemietet, weitere 1060 stehen noch zur Verfügung. Auch für den dritten Standort ist ein Umbau geplant: In der Kempfstraße 27 entsteht ein Wohnhaus. www.are.at