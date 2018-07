Immo Inside mit den News aus der Immobilienbranche

Architekturfestival: Filme in Freiluft

Ab 1. August findet zum sechsten Mal das Architekturfilmfestival im Hof des Architekturzentrums Wien (AzW) im Museumsquartier statt. Unter dem Motto „Habitat 2.0 – Aus Alt mach Neu“ werden internationale Dokumentationen, Spielfilme, Kurzfilme und experimentelle Formate vorgestellt, in denen der Umgang mit der Nutzung von bestehenden Infrastrukturen behandelt wird – egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Hinterfragt wird unter anderem, was mit leer stehenden Gewerbeflächen passiert, wie diese ökologisch und sozial aufgewertet werden können. Die Vorführungen finden an weiteren drei Abenden statt: 8.,15. und 29.08 jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. www.azw.at