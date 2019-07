Im Gemüsebeet: Sechs Tipps für eine gelungene Ernte

4. Nährstoff-Bedarf der Pflanzen: Das Trio Kohl, Kraut und Tomate zählt zu den stark zehrenden Pflanzen. Heißt: „Sie entziehen dem Boden viele Nährstoffe“, erklärt Kopecky. Damit kommt die Anordnung der Spalten ins Spiel: damit der Boden nicht auslaugt, sollten Starkzehrer im Folgejahr in einer benachbarten Spalte eingesetzt werden, wo in weiser Voraussicht Mittel- oder Schwachzehrer eingesetzt wurden.

Man teilt das Beet also in verschiedene Bereiche ein. „Wenn stark zehrende immer am selben Platz im Beet wachsen, hat der Boden irgendwann keine Nährstoffe mehr, daher ist es wichtig, eine Fruchtfolge einzuhalten.“ Neben Starkzehrern könne man zum Beispiel Mittelzehrer wie Melanzani, Radieschen, Mangold oder Rucola pflanzen, zählt Kopecky auf.