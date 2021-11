Herbstliche Deko-Ideen für zu Hause: Ausgefallen und einfach

Sanft umhüllt: Papierschälchen für Teelichtgläser

Teelichter im Glas sorgen im Herbst für eine stimmungsvolle Atmosphäre zu Hause. Zugegeben, ohne Verzierung machen die transparenten Gläser jedoch noch keinen außergewöhnlichen Eindruck. Hier darf man ruhig ein bisschen nachhelfen. Und zwar ohne viel Aufwand. Alles, was man zur Herstellung dieser zarten Papierschalen benötigt, hat man meist ohnehin zu Hause: Papierreste, eine Wasserschüssel, eine Müslischale, ein Einmachglas, ein Teelicht und eventuell getrocknetes Schleierkraut.

Anleitung für Teelichtgläser

Dann geht es auch schon los: Die einzelnen Papierstücke lässt man in einer Schüssel mit Wasser etwas einweichen. Die Müslischale umdrehen und auf einem Einmachglas platzieren. Die Papierstückchen Schicht für Schicht auflegen, sodass sie leicht über den Rand der Schale nach unten hängen. In dieser Position über Nacht trocknen lassen. Zwischen die einzelnen Papierschichten kann man am nächsten Tag, wenn man möchte, noch getrocknetes Schleierkraut einfügen. Das Einmachglas samt dem Teelicht nun in die fertige Papierschale stellen. Schon hat man individuelle, schön verzierte Teelichtgläser.