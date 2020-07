Hausfreund

Das Wikipedia für Inneneinrichtung nennt CNN die Applikation "Houzz". Eine These, die der amerikanische Nachrichtensender mit gutem Gewissen aufstellen kann. Denn wer die App auf seinem iPhone oder iPad installiert, dem ist Reizüberflutung garantiert. Für jeden erdenklichen Wohnbereich werden Einrichtungs-Ideen angeboten. Unterteilt sind sie in über 20 Kategorien, vom Weinkeller bis zum Fitnessraum. Dabei wird deutlich, dass die App, die es auch als Webversion gibt, aus den USA stammt. Es werden nämlich Räume angeführt, die es in heimischen Haushalten so gar nicht gibt. Oder sind Sie in Besitz eines "Powder Room" (auf Deutsch: Damentoilette)?

Um nicht zigtausend Vorschläge durchwühlen zu müssen, kann die Trefferliste eingeschränkt und nach einer Stilrichtung sortiert werden. Andernfalls ist die Flut an Bildern – die Datenbank umfasst mehr als 700.000 Fotos – nicht überschaubar. Apple, der Konzern der die Software anbietet, meint, niemand sonst im WWW biete mehr Interieur-Vorschläge als "Houzz". Das ist schwer zu überprüfen, aber gut möglich. Mit Sicherheit lässt sich aber sagen: "Houzz" ist ein hervorragender Ideenlieferant für Einrichtungen aller Art. Favoriten lassen sich abspeichern und als Draufgabe erfährt man, wo die Lieblingsstücke zu kaufen sind.