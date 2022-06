Wer selbst baut, braucht Zeit, Geld und gute Nerven

Renovierung im Waldviertel

Improvisation, Kreativität und unzählige Stunden an Arbeit sind notgedrungen der Lösungsansatz von Susanne Leitner und ihrer Zwillingsschwester Gabriele Ettenberger (Foto ganz oben), die im Waldviertel ein altes Gebäude renovieren. „Wir haben das Haus mithilfe einer kleinen Erbschaft erworben“, erzählt Susanne. „Die Renovierung sollte unser Covid-Projekt sein, Ende 2020 haben wir gestartet.“

Zunächst lief auch – trotz Corona – alles nach Plan, „doch ab dem Zeitpunkt, wo die Containerschiffe im Suezkanal stecken geblieben sind, wurde es mit Materiallieferungen schwierig“, so die 55-Jährige. Auf die zunehmend spürbaren Engpässe etwa bei Baustoffen für den Innenausbau, bei Rigipswänden und Material für Fassade folgten massive Preissteigerungen. Also zögerte sich die Renovierung weiter hinaus.

Selbst ist die Frau

Die aktuelle Situation beschreiben die Schwestern so: „Unser Baumeister macht keine Angebote mehr, da die Kosten nicht mehr planbar sind. Also sind wir im Stand-by-Modus. Wir nennen den Kostenrahmen für einen Teil des Umbaus, er stellt fest, was sich dafür beschaffen lässt, und sobald das Material da ist, wird so lange gearbeitet, bis das Budget aufgebraucht ist. Dann wird wieder angespart und so geht’s Schritt für Schritt weiter“.

Darüber hinaus hat das Zwillingspaar aus der Not eine Tugend gemacht und sich etliche handwerkliche Fähigkeiten angeeignet. „Da seit Monaten kein Maurer mehr aufzutreiben ist, stemmen wir selbst, machen die Löcher wieder zu, malen aus, renovieren Böden und restaurieren die alten Möbel.“ Demnächst steht das Projekt Fenster an: „Neue sind für uns nicht mehr finanzierbar. Also nehmen wir uns einen Monat Urlaub und sanieren sie selbst.“