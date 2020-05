Häuser zum Recyceln

George, we recycle", erklärt Gott, alias John Malkovich dem verwunderten George Clooney in einem Werbespot. Aus dem Aluminium entstehen neue Kapseln und der Kaffee wird als Dünger verwendet. Wir sammeln also Kaffeekapseln, trennen Glas und Dosen, Plastik und Papier. Doch über das Recycling unserer Häuser und Wohnungen machen wir uns wenig Gedanken. Bis jetzt. Denn während in den vergangenen Jahren das Energie-Thema im Vordergrund stand, geht es heute um mehr. "Wer nachhaltig bauen will, muss sich über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie Gedanken machen: Dazu gehört die Herstellung und Verarbeitung der Baustoffe, die Nutzung des Gebäudes und auch die Entsorgung beziehungsweise Verwertung des Objektes", sagt Susanne Geissler, Geschäftsführerin der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB).



Doch die Wiederverwertung ist nicht so einfach. Denn dafür braucht man sortenreine Stoffe. Was schwer zu trennen ist, ist auch schwer zu recyclen. Doch Häuser werden immer mehr zu Hightech-Produkten mit einer Fülle von Verbundstoffen. Ein Beispiel: Weil wir heute schon mehr Energie zum Kühlen als zum Heizen verbrauchen, wurde eine PCM-Beschichtung für den Wandaufbau entwickelt. Die Abkürzung steht für Phase Changing Material. "Diese Beschichtung enthält winzige Wachskugeln. Im Sommer verändert das Material die Phase und wechselt von fest zu flüssig. Dabei wird dem Raum Energie und damit Wärme entzogen und die Temperatur kühlt ab", erzählt Geissler. "Es ist zwar positiv, wenn Materialien die Aufgabe von Energiesystemen übernehmen, dafür kann die Entsorgung problematisch werden. Eine gute Produktentwicklung vermeidet mögliche Schwierigkeiten beim Rückbau." Nicht zuletzt deshalb wird heute bei der Bewertung der gesamte Lebenszyklus der Immobilie unter die Lupe genommen.