Häufige Fallen beim Grundstückskauf und wie man sie vermeidet

Der Bebauungsplan regelt Dichte und Anzahl der Geschoße. „Grenzlinien und Grundabtretungen für Straßenverbreiterungen sind hier geregelt und betreffen das ganze Gebiet“, sagt Rauscher . Gibt es noch keinen Bebauungsplan, sind die Risiken hoch, die Katze im Sack zu kaufen. Die Bauplatzerklärung regelt die konkreten Grundstücksgrenzen, die Bauplatzgröße, die Anliegerleitungen (Kanal, Strom, Zufahrt) und die Abtretungsverpflichtungen, etwa für die Verbreiterung der Straße. Die Erklärung kann vom Grundeigentümer bei der Baubehörde beantragt werden. Rauscher : „Wenn man auf der sicheren Seite sein will, braucht man die Erklärung.“

Eine Anfrage beim Umweltbundesamt klärt die Frage nach Altlasten auf dem Grundstück. Im Verdachtsflächenkataster ist vermerkt, wo Deponien, Tankstellen und Fabriken waren, aber auch wo Fliegerbomben sein könnten.

In der Nähe von Flüssen und Seen sollte an eine mögliche Hochwassergefährdung gedacht werden. In schneereichen und exponierten Gebirgstälern können Lawinen und Muren eine Bedrohung darstellen. „Um die Tragfähigkeit des Bodens zu überprüfen, kann man auch Bodenproben durchführen“, sagt Rauscher . Ein Untergrund aus Lehm oder Torf eignet sich eher nicht, weil es später zu Setzungen und Schäden am Gebäude kommen kann. Sand und Kies stellen eine brauchbare Unterlage dar.

Kosten für die Aufschließung können anfallen, wenn ein unbebautes Grundstück gekauft wird. Hier muss geklärt werden, ob bereits Zuleitungen für Strom und Gas sowie der Kanalanschluss vorhanden sind. Falls nicht, hat der Käufer diese Investitionen zu tragen.

Der KaufPreis kann verhandelt werden, nachdem alle Punkte geklärt sind. „Es sollte kein Kaufangebot unterschrieben werden, bevor die Finanzierung gesichert ist“, sagt Räth. „Ein professioneller Makler überprüft alle wichtigen Punkte und haftet auch für falsche und ungenügende Informationen“, sagt Rauscher . Bei einem Verkauf von privat zu privat ist dies nicht der Fall.

Die Abwicklung der Zahlung des Kaufpreises über einen Treuhänder macht Sinn. „Der Käufer hinterlegt dabei das Geld bei einem Notar, der Verkäufer bekommt dieses erst ausgezahlt, wenn der Käufer im Grundbuch eingetragen ist“, sagt Rauscher . Dann ist der Käufer tatsächlich Herr über sein Grundstück. Dem Hausbau steht nichts mehr im Weg.