IMMO hat Sie aufgerufen, Ihre dringendsten Fragen rund um Ihre Pflanzen im Zimmer, auf der Terrasse oder im Garten an uns zu senden. Unter anderen erreichte uns das Mail von Max Fischer erreicht. Er hat ein Foto seiner Euphorbia trigona, eine Sukkulente aus der Familie der Wolfsmilchgewächse, geschickt. Und folgende Frage an unseren Experten gerichtet: „Sie gedeiht auf meiner Fensterbank so gut, dass sie mittlerweile fast die Zimmerdecke erreicht hat. Darf ich sie kürzen? Wenn ja, wie mache ich es richtig?“ Robert Wessely, Gärtnermeister und Abteilungsleiter der Botanischen Sammlung in Schönbrunn, zu deren Betreuung u. a die Kakteensammlung gehört, kann helfen: „Sukkulenten können mit einem Stanleymesser gekürzt werden. Die Wunde dann mit Holzkohle desinfizieren, damit stockt auch die Milch schneller. Aber Vorsicht: Die Wolfsmilch ist extrem giftig und kann schwere Reizungen auslösen. Daher nur mit Handschuhen und Augenschutz arbeiten. Danach gründlich die Hände waschen.“