Guter Boden braucht kaum Wasser

Ein guter Boden ist Voraussetzung für alles, was im Garten gedeihen soll. Der neue Leitfaden für Hobbygärtner macht deutlich, dass das Um und Auf für gute Ernte in der Verbesserung der Pflanzerde liegt. Die Gartenbauingenieurin Dorothée Waechter erklärt anhand von Beispielen, wie Topfpflanzen und Beete mit wenig Gießwasser auskommen.

Pflanzen transportieren Feuchtigkeit und Nährstoffe des Bodens über die Wurzeln in alle Blätter- und Blütenteile. Ob ein Gewächs längere Zeit ohne Wasser auskommen kann, hängt von der Beschaffenheit der Unterlage ab. Würmer, Insekten und Mikroorganismen lockern die Erde auf, dadurch kann mehr Feuchtigkeit gespeichert werden.