Gut eingepackt in den Winter

Wenn sich die Temperaturen in der Nacht dem Nullpunkt nähern, ist es Zeit, empfindliche Pflanzen in ihr Winterquartier zu übersiedeln. „Kübelpflanzen wie Engelstrompete, Bougainvillea, Hibiskus, Fuchsien, Strauchmargeriten und Zitruspflanzen überwintern gut in einem hellen, frostfreien Raum“, sagt Bettina Bayer-Grilz, Expertin des Gartenfachmarkts Bellaflora. „Zuvor sollten sie auf Schädlinge überprüft werden. Ist das Winterquartier beengt, kann man sie um ein Drittel zurückzuschneiden.“ Die ideale Temperatur im Winterquartier liegt zwischen fünf und zehn Grad Celsius. „Die Pflanzen brauchen dort nicht viel Wasser und auch keinen Dünger“, betont Bayer-Grilz.