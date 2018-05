Grillsaison: Friede, Freude, Würstlbraten

Für das Aufstellen von Feuerschalen, Schwedenfeuern und Feuerkörben gelten die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie für Lagerfeuer. Für Wien finden sich diese insbesondere im Wiener Feuerpolizeigesetz 2015. So ist auf einen Abstand von mindestens fünf Meter zu Baulichkeiten und brennbaren Gegenständen, die Überwachung des Feuers und das Bereithalten von Löschhilfen zu achten.

Eine einheitliche Regelung, was wo erlaubt ist, gibt es nicht. „In Österreich gibt es neun Feuerwehrgesetze“, sagt Richard Berger. Bestimmungen variieren oft von Ort zu Ort, allgemeine Aussagen sind daher schwierig: „Auch Größe und Form des Feuers, etwa ob mit Gas- oder Holzkohle gegrillt werden darf, ist auf Bezirks- oder Gemeindeebene geregelt“, sagt der Feuerwehrler. Auskunft über die örtlichen Gegebenheiten erhält man auf der Gemeinde oder dem Magistrat. „In Linz darf man beispielsweise nur Elektro-Grillgeräte verwenden, offenes Feuer ist auf dem Balkon verboten“, nennt Kager ein Beispiel.

Auf öffentlichen Plätzen ist das Grillen meistens verboten bzw. nur in speziellen Zonen erlaubt. In Wien etwa am Donaukanal, auf der Donauinsel, beim Krapfenwaldlbad, im Ottakringer Wald oder an der Höhenstraße. Genaue Auskunft über Standort, Grillzeiten, Anmeldung und Kosten sind auf der Webseite der Stadt Wien (www.wien.gv.at) aufrufbar.

Auch wer im Fall eines Alarms die Kosten trägt, ist unterschiedlich geregelt. Entscheidend für die Höhe ist zudem die Brandquelle: Ein großes Traditionsfeuer, das nicht bei der Gemeinde angemeldet wurde, kann den Verursacher teuer zu stehen kommen. Wird ohne Grund böswilliger Alarm ausgelöst, bekommt der Alarmierer die Rechnung zugeschickt.

Ob Gefahr besteht, lässt sich an der Rauchentwicklung erkennen: Ein Schadensfeuer verursacht schwarzen Rauch. Aus dem BBQ-Smoker und dem Grillgerät steigt weißer Rauch auf. Auch der Duft nach Gegrilltem liefert einen Hinweis, ob tatsächlich Feuer am Dach ist oder der Nachbar lediglich seiner Fleischeslust frönt.

Wer nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten will, sollte sich außerdem an Zeiten halten, in denen Grillen erlaubt ist. Kager: „In Österreich gilt zwischen 22 und 6 Uhr Nachtruhe. Zusätzliche Ruhezeiten können in der Hausordnung festgelegt sein, die für Mieter bzw. Eigentümer in Wohnhausanlagen verbindlich sind.“ Aus nachbarschaftlicher Kollegialität ist es außerdem immer ratsam, größere Partys vorher anzukündigen. So lässt sich entspannter Feiern und friedlicher Zusammenleben.