Gartentipp vom Experten: So gedeiht der Feigenbaum bei uns

Zu viel Stress oder Trockenheit: „Laut Beschreibung der Leserin könnte es sich entweder um Trockenschäden an jungen Blättern handeln, oder es könnte das Mosaik Virus der Feige sein“, sagt Martin Artner von der Waldviertler Biobaumschule Artner. „Denn dieses Virus steckt in so ziemlich jeder Feigenpflanze, ist grundsätzlich unbedenklich und tritt mehr oder weniger bei stressgeplagten Feigen auf: Zum Beispiel bei nassem, kaltem Wetter, bei zu starkem Gießen oder bei einem ungünstigen Standort. Je nachdem sind die Verformungen und Verfärbungen unterschiedlich“, so der Gärtner.