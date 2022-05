Ganz schön teuer: Die Preise für Einfamilienhäuser steigen weiter

West-Österreich ist teures Pflaster

Je nach Bundesland unterscheiden sich auch die Preise enorm. Die Bandbreite reicht im Schnitt von 170.233 Euro bis 814.931 Euro. Wer ein Haus in Wien, Tirol, Vorarlberg oder Salzburg kaufte, musste dafür im abgelaufenen Jahr mindestens eine halbe Million Euro bezahlen.

In Wien musste man für ein Haus in Döbling und Hietzing am tiefsten in die Tasche greifen, in den Bundesländern war der Bezirk Kitzbühel am teuersten, gefolgt von Innsbruck und Salzburg-Stadt. Generell waren Kitzbühel, Bregenz, Kufstein, Innsbruck-Land, Dornbirn, Zell am See, Hallein besonders teure Pflaster.