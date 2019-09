Gärten für Bürogebäude

Die konkrete Gestaltung von Gärten in einem Business-Umfeld ist jedoch oft gar nicht so einfach, wie es scheint. „Es ist leicht, in der Planung am Computer Flächen grün anzumalen“, sagt Landschaftsarchitektin Maria Auböck, „in der Praxis ist es schwierig, ab dem 7. Stock Blumen und Bäume zu pflanzen. Gerade in Wien, wo es starken Wind gibt und das Pflanzenwachstum beeinträchtigt.“ Im Erste Bank Campus am Hauptbahnhof setzten die Architekten auf eine sogenannte „intensive Begrünung“. Das bedeutet, dass ein der Natur ähnlicher Bodenaufbau verwendet wurde, in dem auch Bäume wurzeln können. Im Gegensatz dazu gibt es die „extensive Begrünung“, der lediglich ein geeignetes Substrat zum Einsatz kommt. Die Bepflanzung ist eingeschränkt auf Moose, Sukkulenten und einige Gräser.

Großes Potenzial

Großes Potenzial für die Gestaltung von Außenflächen sieht Maria Auböck in den industriell und kommerziell geprägten Gegenden an den suburbanen Rändern der Großstädte. In Großbritannien gibt es seit dem Beginn des „business park“-Booms vor 30 Jahren Gestaltungspläne für allgemeine Grünflächen wie Zufahrten und Parkplätze – und zwar, bevor die einzelnen Grundstücke parzelliert werden. Landschaftsarchitektin Maria Auböck: „Diese zusammenhängende Landschaftsgestaltung wäre auch in Österreich dringend notwendig, gerade am Stadtrand.“