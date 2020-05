Frühlingserwachen am Wiener Büromarkt

Inge Bacovsky geht es eigentlich viel zu langsam. Die Wirtschaftskrise scheint vorüber, vorsichtig regt sich bei den Firmen wieder der Wunsch nach Expansion - und damit mehr Bürofläche. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir schon früher zu bauen beginnen", erzählt sie. Bacovsky ist Vermietungs-Chefin beim Wiener Bürostandort Euro Plaza am Wienerberg. Im Sommer erfolgt dort der Baustart für Bauphase 5 - das wohl größte Büroprojekt Österreichs in diesem Jahr. 35.000 Quadratmeter Büro lässt die Kapsch-Gruppe dort bis 2012 errichten. Obwohl Bacovsky noch keinen Großmieter an Land gezogen hat, ist sie recht zuversichtlich: "Ich hoffe, dass wir 2014 bereits mit Phase 6 beginnen."



Nicht nur am Wienerberg wird bald heftig gebaut: Mit Space2Move errichtet die Raiffeisen-Gruppe in der 1. Bauphase 26.000 Quadratmeter in Niedrigstenergiebauweise am Standort Wien Heiligenstadt.



In der Lasallestraße ( Wien 2) wächst das Projekt Green Worx in die Höhe. Viel tut sich in 1030 Wien: Mit Marxbox und Media Quarter Marx soll bald Leben am Areal des ehemaligen Schlachthofes einziehen. 20.000 Quadratmeter groß wird die nächste Bauphase beim Projekt Town Town. Gebaut wird auch am Zentralbahnhof. Am Westbahnhof werden noch heuer die Büros der Bahnhof-City eröffnet.