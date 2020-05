Frisch gestrichen

Die Terrasse wird zunächst gründlich gereinigt. Schmutz, Blätter und Moos werden entfernt. Die Bretter können mit einer harten Bürste bearbeitet und anschließend mit Wasser gründlich abgespült werden. Je nachdem, ob die Terrasse aus Hartholz (Teak, Eukalyptus und Bangkirai) oder aus Weichholz (Kiefer, Tanne und Fichte) ist, sollte sie mit der entsprechenden Lasur oder dem passenden Öl behandelt werden. Ist die Oberfläche trocken, kann das Öl in zwei Arbeitsschritten dünn aufgetragen werden. Es empfiehlt sich, diese Arbeit an bewölkten Tagen durchzuführen, damit die Schutzschicht nicht zu schnell trocknet.

An Gartenmöbeln werden zunächst Lackreste entfernt, abgesplittertes Holz wird leicht angeschliffen. Ist die Oberfläche trocken und staubfrei, kann eine Schutzschicht aufgetragen werden. Lasuren und Öle sind eine gute Alternative zu Lacken, sie sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Im Gegensatz zu Lack, der das Holz verdeckt, betont die Lasur die Maserung des Holzes.