Frisch aus dem Drucker: Möbel-Design mal anders

Starker Printhocker

Der Schein trügt: Der PrintStool One von Wilkhahn, der in Zusammenarbeit mit Designer Thorsten Frank entworfen wurde, sieht filigran aus. Boden und Sitzfläche sind aber so clever verbunden, dass er bis zu 100 Kilogramm Gewicht tragen kann. Er besteht zudem zur Gänze aus biologisch abbaubarem Druckmaterial. Als Basis wird Lignin verwendet, ein natürliches Polymer in Pflanzen. Insgesamt gibt es 500 Exemplare in zwei Höhen, fünf unterschiedlichen Strukturen, sechs Korpus- und drei Lederfarben. Der Korpus wiegt je nach Höhe und Struktur zwischen 900 und 1200 Gramm – ein Leichtgewicht. Die Sohle besteht aus rutschfestem Semperit, die Sitzfläche ist mit handschuhweichem Leder überzogen.