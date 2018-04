Frauen in der Immobilien-Branche: Die Haus-Herrinnen

In Deutschland hat der Spitzenverband der Immobilienbranche ZIA vergangenes Jahr einen Diversity-Ausschuss ins Leben gerufen, um die Vielfalt an Mitarbeitern – unter anderen Frauen – in den Führungsebenen zu vergrößern. Der Ausschuss erarbeitet Maßnahmen und Instrumentarien wie Mentoring-Programme und Mitarbeiter-Netzwerke, die Unternehmen anwenden können. „Angesichts des ’war for talents’ geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“, sagt ZIA-Sprecher André Hentz.

Wie viele erfolgreiche Frauen wusste auch Kinayeh Geiswinkler-Aziz sehr früh, was sie wollte. Nämlich eine selbstständige Architektin sein. Während des Studiums an der Technischen Universität Wien gründete sie 1990 mit ihrem späteren Ehemann das Architekturbüro Geiswinkler & Geiswinkler. „Wir haben uns ins Zeug gelegt und bei vielen Wettbewerben mitgemacht“, erinnert sich die gebürtige Irakerin. Der Durchbruch kam mit dem Projekt „Am Hofgartel“, ein preisgekrönter Wohnbau in Holz-Mischbauweise. „In der Architektur muss man einen überdurchschnittlich hohen Arbeitseinsatz bringen, um es an die Spitze zu schaffen. Privates kommt in dieser beruflichen Aufbauphase oft zu kurz.“