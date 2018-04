Interview: "Es tut gut, wenn man Rückhalt hat"

Woran liegt das?

Fitzek-Unterberger: Die gläserne Decke hängt noch tief. Daran müssen wir noch arbeiten. Ein Grund ist sicher, dass bestehende Vorstands- und Aufsichtsratspositionen mit Männern besetzt sind und versucht wird, offene Posten durch die jeweils eigenen Netzwerke zu besetzen.

Funk: Das ist ein wichtiges Moment im Salon Real. Wir versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen, zu fördern und zu empfehlen. Es tut gut, wenn man als Frau weiß, dass man einen Rückhalt hat. Und wenn ein Mitglied Schwierigkeiten hat, dann trägt man sie und empfiehlt sie weiter.

Witt-Dörring: Durch das Netzwerk bleibt es nicht mehr geheim, wenn eine Frau ungut behandelt wird. Die Frauen haben die Möglichkeit, zu erzählen. Abgesehen davon haben wir auch viel Spaß im Netzwerk und es sind viele Freundschaften an der Schnittstelle privat-beruflich entstanden, die den Informationsaustausch fördern.

Wohnen ist ein weibliches Thema, weil Frauen in diesem Lebensbereich die Entscheidungen treffen. Ist es nicht im Sinn der Unternehmen, gerade in geschäftlicher Hinsicht, den Frauenanteil in Spitzenpositionen zu erhöhen?

Funk: Die, die den Kundenkontakt haben und draußen auf der Straße das Geschäft machen, sind sehr oft Frauen. Sie verstehen die Kunden, können sich einfühlen und gut kommunizieren. Gerade unter Maklern gibt es deswegen viele Frauen. Aber in den Maklerunternehmen wie auch bei Hausverwaltern stehen meistens Männer an der Spitze. Und die Frauen, die es schaffen, sind überdurchschnittlich tüchtig.

Witt-Dörring: Die meisten Frauen im Salon Real sind übrigens auch für Frauenquoten, wobei das Wort „Quotenfrau“ ja leider auch zu einem männlichen Code geworden ist. Jedenfalls kommt es nicht darauf an, ob man als qualifizierte Frau mit einer Quote in eine Position gekommen ist, sondern was man daraus macht.

Fitzek-Unterberger: Wenn die Quote dazu geführt hat, dass Führungspositionen ausgeglichen zwischen Männer und Frauen verteilt sind, dann könnte man eventuell wieder darauf verzichten, weil es sich dann vielleicht automatisch die Waage hält.



Sie sind alle drei Mütter. Wie haben Sie das hinbekommen?

Funk: Es ist nicht leicht. Aber es geht. Ich habe meine beiden Kinder manchmal zu Besichtigungen an den Wochenenden mitgenommen.

Fitzek-Unterberger: Bei mir musste es gehen. Ich war alleine mit Zwillingen und habe immer Vollzeit gearbeitet. Viel von meinem Gehalt ist in die Kinderbetreuung geflossen.

Witt-Dörring: Die Einstellung der Frauen ist sehr wichtig. Als Anwältin arbeite ich oft bis 23 Uhr. Deshalb bin ich aber noch keine Rabenmutter.